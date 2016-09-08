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Четверг,
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Захарова о санкциях США: Белый дом продолжает крушить отношения

По словам официального представителя МИД России, ограничительные меры не достигают никакого эффекта

Расширение антироссийских санкций США разрушает отношения между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Администрация президента США Барака Обамы продолжает крушить двусторонние отношения. При этом санкции против России не достигают никакого эффекта», — сказала она журналистам.

Захарова также отметила, что «никто не отменял» принципа взаимности.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил своему американскому коллеге Джону Керри возмущение в связи с расширением антироссийских санкций. По словам Лаврова, сотрудничество между США и Россией по урегулированию региональных конфликтов невозможно без соблюдения «элементарных приличий».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые меры будут тщательно проанализированы, а также что Россия в данной ситуации будет исходить из принципа взаимности. Также представитель Кремля отметил, что подобная политика США не будет способствовать налаживанию отношений между двумя государствами.

Напомним, Вашингтон в очередной раз расширил санкционный список в отношении российских компаний 6 сентября. Под действие ограничительных мер попала 81 компания под 86 наименованиями.   

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Захарова о санкциях США: Белый дом продолжает крушить отношения

По словам официального представителя МИД России, ограничительные меры не достигают никакого эффекта

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