Захарова о санкциях США: Белый дом продолжает крушить отношения

Расширение антироссийских санкций США разрушает отношения между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Администрация президента США Барака Обамы продолжает крушить двусторонние отношения. При этом санкции против России не достигают никакого эффекта», — сказала она журналистам.

Захарова также отметила, что «никто не отменял» принципа взаимности.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил своему американскому коллеге Джону Керри возмущение в связи с расширением антироссийских санкций. По словам Лаврова, сотрудничество между США и Россией по урегулированию региональных конфликтов невозможно без соблюдения «элементарных приличий».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые меры будут тщательно проанализированы, а также что Россия в данной ситуации будет исходить из принципа взаимности. Также представитель Кремля отметил, что подобная политика США не будет способствовать налаживанию отношений между двумя государствами.

Напомним, Вашингтон в очередной раз расширил санкционный список в отношении российских компаний 6 сентября. Под действие ограничительных мер попала 81 компания под 86 наименованиями.