В МЧС не подтвердили возгорание в здании Олимпийского комитета России

В МЧС не подтвердили информацию и пожаре в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной в Москве.

«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало. Размещенные в средствах массовой информации сообщения не соответствуют действительности», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника в ведомстве.



Ранее СМИ сообщали, что здание ОКР загорелось. «Дым валит, что-то горит, попросили всех выйти из здания и объявили пожарную тревогу. И это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти», — рассказывал директор по развитию Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Селеменев.

Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал «360».

