В МЧС не подтвердили возгорание в здании Олимпийского комитета России

Ранее СМИ сообщали о задымлении в помещении и эвакуации
В МЧС не подтвердили информацию и пожаре в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной в Москве.
«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало. Размещенные в средствах массовой информации сообщения не соответствуют действительности», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что здание ОКР загорелось. «Дым валит, что-то горит, попросили всех выйти из здания и объявили пожарную тревогу. И это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти», — рассказывал директор по развитию Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Селеменев.
Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал «360».
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