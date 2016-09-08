Песков прокомментировал слова Трампа о выстраивании отношений с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что сможет выстроить с главой российского государства очень хорошие отношения.



По словам Пескова, Кремль не ориентируется на заявления кандидатов в президенты США, главное — то, что скажет вновь избранный президент Соединенных Штатов.



Напомним, выступая на теледебатах на канале NBC News, миллиардер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет установить очень теплые отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным, которого считает сильным лидером.



В начале августа Дональд Трамп заявил, что не знаком лично с президентом России. Политик не раз называл российского президента «сильным лидером», чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.



Всеобщие выборы президента в США пройдут 8 ноября. Последний опрос, проведенный CNN, показал, что Трамп по популярности среди американцев обошел Клинтон на 2%.

