Москва требует от Киева обеспечить безопасность россиян в день выборов

Избирательные участки для россиян, желающих проголосовать, будут открыты в посольстве РФ в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове
Москва призвала Киев обеспечить безопасность дипломатическим представительствам России на Украине в день выборов в Госдуму, которые состоятся 18 сентября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что избирательные участки для россиян, желающих проголосовать, будут открыты в посольстве РФ в Киеве, генконсульствах в Харькове, Львове и Одессе.
В марте этого года у зданий российских диппредставительств на Украине проходили акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации состоятся 18 сентября по смешанной системе.
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