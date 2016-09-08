Москва требует от Киева обеспечить безопасность россиян в день выборов

Москва призвала Киев обеспечить безопасность дипломатическим представительствам России на Украине в день выборов в Госдуму, которые состоятся 18 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что избирательные участки для россиян, желающих проголосовать, будут открыты в посольстве РФ в Киеве, генконсульствах в Харькове, Львове и Одессе.



В марте этого года у зданий российских диппредставительств на Украине проходили акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации состоятся 18 сентября по смешанной системе.

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