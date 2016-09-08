СМИ: спецслужбы Турции задержали смертницу в аэропорту Стамбула

Спецслужбам Турции удалось предотвратить теракт в стамбульском аэропорту Ататюрка, задержав смертницу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило местное издание Sabah.



Спецслужбы получили информацию о том, что прибывшая в Стамбул из города Диярбакыр на юго-востоке страны Эбру Фырат готовится совершить подрыв в аэропорту Ататюрка. Женщину задержали в аэропорту, передает газета.

В материале уточняется, что женщину доставили в одно из отделений полиции. Был ли у нее пояс смертника, не сообщается.

Кроме того, издание опубликовало фотографию задержанной, на которой она запечатлена рядом с лидером запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Муратом Карайыланом. Напомним, члены партии обвиняются турецкими властями в ряде преступлений, в том числе терактов.

Напомним, теракт в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошел 28 июня. Три террориста-смертника устроили взрывы на входе, выходе и на парковке аэровокзала. В результате теракта в аэропорту Стамбула погибли 44 человека.



Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что теракт совершили смертники из Киргизии, Узбекистана и Дагестана. Кроме того, в организации теракта подозревается выходец из Чечни Ахмед Чатаев, который работал на террориста Доку Умарова.