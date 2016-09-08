Захарова сравнила выборы в США с «танго втроем»

Американская избирательная кампания, в ходе которой постоянно упоминается имя президента России Владимира Путина, напоминает «танго втроем». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Я смотрю на избирательную кампанию в США, и мне всё время хочется сказать, что парные танцы танцуют вдвоем. А не втроем. Я бы на этом и остановилась, выборы в США — это парный танец. И мы уважительно к нему относимся. А танго втроем не практикуем», — сказала она журналистам.

Напомним, накануне, выступая на теледебатах на канале NBC News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет установить очень теплые отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным, которого считает сильным лидером. За день до этого кандидат от демократов Хиллари Клинтон заявила, что предпочла бы ужин со своим соперником Трампом, с которым у нее неоднократно возникали конфликты, ужину с российским лидером.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при этом заявил, что Кремль не намерен ориентироваться на заявления кандидатов в президенты США. По мнению представителя Кремля, главное — то, что скажет избранный президент Соединенных Штатов.