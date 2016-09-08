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Четверг,
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Обама назвал преувеличенной теорию о плохом приеме в Ханчжоу

В Ханчжоу к самолету Барака Обамы не подали трап, американский лидер покинул воздушное судно по небольшой лестнице

В ходе пресс-конференции в Лаосе президент США Барак Обама выразил мнение, что теория о его плохом приеме в китайском Ханчжоу преувеличена.

Организаторы приема глав правительств и государств в аэропорту Ханчжоу не подали американскому лидеру трап, в итоге Обама покинул самолет по запасной лестнице в конце самолета. Китайская пресса прокомментировала этот инцидент, уточнив, что Вашингтон из соображений безопасности отказался от предоставления Обаме трапа.

«Теория о том, что меня плохо приняли, потому что я спустился по небольшой лестнице… мягко говоря, преувеличена», — заявил Обама на пресс-конференции в Лаосе.

 Обама добавил, что люди везде рады его видеть, и в Лаосе в том числе.

«Люди счастливы моему визиту», — добавил американский лидер.

Читайте далее: Обама встретился с оскорбившим его президентом Филиппин в Лаосе

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Обама назвал преувеличенной теорию о плохом приеме в Ханчжоу

В Ханчжоу к самолету Барака Обамы не подали трап, американский лидер покинул воздушное судно по небольшой лестнице

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