Комиссия ОКР разрабатывает план по борьбе с допингом

России предстоит провести масштабную работу в антидопинговой сфере, чтобы вернуть доверие, заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. По его словам, задачей этого комитета является разработка и внедрение национального плана по борьбе с допингом. Это нужно для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не повторилась ситуация с российскими легкоатлетами-паралимпийцами. По его мнению, решение Международного паралимпийского комитета о недопуске россиян до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро является жестким и негуманным, однако в РФ понимают, что есть проблемы.



«России предстоит провести масштабную работу, чтобы добиться восстановления доверия... Ситуация с легкоатлетами, ситуация с паралимпийцами не должна повториться в будущем», — сказал Смирнов на заседании независимой комиссии.



По его словам, комиссия признана МОКом, и он чувствует поддержку со стороны WADA в желании разобраться в проблемах. МОК и WADA готовы активно помогать действиям нашей комиссии, отметил Смирнов.

«Основная задача комиссии — это разработка и внедрение национального плана по борьбе с допингом как в нашей стране, так и предложение мировому спортивному сообществу единой и прозрачной антидопинговой системы, и нормализация отношений с МОК и WADA», — сказал Смирнов.

Он сказал, что ему жаль, что Международный паралимпийский комитет принял такое жесткое и негуманное решение. Однако он признал, что проблема существует, и государство решительно не поддерживает применение допинга.

