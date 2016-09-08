Комиссия ОКР разрабатывает план по борьбе с допингом

По словам главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, это нужно для того, чтобы не повторилась ситуация с отстранением российских спортсменов
России предстоит провести масштабную работу в антидопинговой сфере, чтобы вернуть доверие, заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. По его словам, задачей этого комитета является разработка и внедрение национального плана по борьбе с допингом. Это нужно для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не повторилась ситуация с российскими легкоатлетами-паралимпийцами. По его мнению, решение Международного паралимпийского комитета о недопуске россиян до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро является жестким и негуманным, однако в РФ понимают, что есть проблемы.
«России предстоит провести масштабную работу, чтобы добиться восстановления доверия... Ситуация с легкоатлетами, ситуация с паралимпийцами не должна повториться в будущем», — сказал Смирнов на заседании независимой комиссии.
По его словам, комиссия признана МОКом, и он чувствует поддержку со стороны WADA в желании разобраться в проблемах. МОК и WADA готовы активно помогать действиям нашей комиссии, отметил Смирнов.
«Основная задача комиссии — это разработка и внедрение национального плана по борьбе с допингом как в нашей стране, так и предложение мировому спортивному сообществу единой и прозрачной антидопинговой системы, и нормализация отношений с МОК и WADA», — сказал Смирнов.
Он сказал, что ему жаль, что Международный паралимпийский комитет принял такое жесткое и негуманное решение. Однако он признал, что проблема существует, и государство решительно не поддерживает применение допинга.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.