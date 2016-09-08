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У безработного москвича угнали Mercedes за 7,5 млн рублей

Иномарка была припаркована у дома на Щелковском шоссе

На востоке Москвы угнали припаркованный у дома Mercedes за 7,43 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

О пропаже Mercedes Benz ML 63 AMG заявил его владелец 38-летний мужчина, сообщает телеканал«360». Иномарка была припаркована у дома № 72 на Щелковском шоссе. 

Вечером 6 августа мужчина оставил машину у дома. Спустя час он не нашел авто на месте и обратился в полицию. 

В настоящее время ведется поиск иномарки и угонщика. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

У безработного москвича угнали Mercedes за 7,5 млн рублей

Иномарка была припаркована у дома на Щелковском шоссе

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