У безработного москвича угнали Mercedes за 7,5 млн рублей

Иномарка была припаркована у дома на Щелковском шоссе
На востоке Москвы угнали припаркованный у дома Mercedes за 7,43 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
О пропаже Mercedes Benz ML 63 AMG заявил его владелец 38-летний мужчина, сообщает телеканал«360». Иномарка была припаркована у дома № 72 на Щелковском шоссе.
Вечером 6 августа мужчина оставил машину у дома. Спустя час он не нашел авто на месте и обратился в полицию.
В настоящее время ведется поиск иномарки и угонщика.
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