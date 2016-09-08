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Украинцы высказались за восстановление экономических отношений с РФ

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Соцопрос: 78% украинцев поддерживают восстановление экономических связей с РФ

Украинский телеканал NewsOne провел массовый опрос среди телезрителей об их отношении к прекращению торгово-экономических связей с Россией. Так, 78% респондентов считают, что отношения с Россией необходимо восстанавливать, так как Украина теряет деньги и рабочие места. В опросе приняли участие более 9 тыс. украинцев.

По мнению политического эксперта Андрея Велеринского, решение властей Украины отказаться от российских рынков больнее всего ударило по самой украинской экономике и выразилось в закрытии тысяч рабочих мест.

— Закрытие рынков сбыта товаров для ВВП, который сейчас падает, — это не совсем рациональная позиция. А население относится негативно к падению своей выручки и закрытию рабочих мест, — отметил эксперт.

Несмотря на выступление президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде о переориентации рынков сбыта в сторону Европы, большинство граждан Украины, согласно опросу, позицию президента не поддерживает.

Напомним, ранее агентство Research & Branding Group проводило социологический опрос населения во всех регионах Украины, результаты которого показали, что большинство украинцев (более 60%) выступает за мирное разрешение кризиса на востоке Украины и соблюдение минских договоренностей. Граждане страны также выступили против политики Порошенко по проведению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Украинцы высказались за восстановление экономических отношений с РФ

Соцопрос: 78% украинцев поддерживают восстановление экономических связей с РФ

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