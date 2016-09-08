СМИ Израиля: Махмуд Аббас был агентом КГБ СССР

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас являлся агентом КГБ СССР в 1980-е годы. Такую информацию распространил израильский телеканал Channel One.

Подтверждение этой версии СМИ Израиля обнаружило в собрании документов КГБ, незаконно вывезенных из СССР в Великобританию беглым сотрудником советской спецслужбы Василием Митрохиным. Документы неофициально так и называются — «архив Митрохина».

В советском документе от 1983 года палестинский лидер якобы назван агентом КГБ в Дамаске по кличке Кротов, сообщает Утро.ru.



Однако представитель партии ФАТХ Набиль Шаат заявил, что агентом КГБ Махмуд Аббас никогда не был. По его мнению, этот сюжет является дезинформационным вбросом, целью которого является желание сорвать возможные переговоры в Москве между Палестиной и Израилем.

Махмуд Аббас в конце 1970-х — начале 1980-х учился в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве.



Напомним, во вторник президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что его встреча в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не состоится. Президент России Владимир Путин предложил провести встречу в Москве 9 сентября, однако израильская сторона попросила перенести встречу на более позднюю дату.



Напомним, что в последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и Палестина при посредничестве США предпринимали попытку договориться об урегулировании конфликта, а в конце 2015 года два лидера обменялись рукопожатием на полях климатической конференции в Париже. Позднее израильский премьер-министр объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола.



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