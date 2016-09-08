Захарова: заявления Варшавы подходят для цитатника опасных глупостей

Высказывания польских министров об угрозах со стороны России «глупы и опасны» и из них уже можно цитатник собирать, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на каком-то этапе «надо просто перестать комментировать эту несусветную чушь».

«Уже можно цитатник собирать, — сказала она. — Они (такие высказывания) просто глупы и опасны именно потому, что глупы», — сказала Захарова.

По мнению Захаровой, реальная угроза — это международный терроризм, наркотрафик и организованная преступность, а не Россия.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что одним из основных факторов, которые объединяют страны карпатского региона, является «угроза со стороны России».

А до этого глава минобороны Польши Антоний Мачеревич сказал, что Второй мировой войны могло не быть, если бы не Договор о ненападении между Германией и СССР от 1939 года (Пакт Молотова – Риббентропа), или как он его назвал «заговор Гитлера и Сталина». Ранее он же заявил, что во время трагических событий 11 июля 1943 года «настоящим врагом» Польши была Россия, которая якобы использовала украинских националистов в организации геноцида. Однако о том, что оппозиция будет добиваться отставки главы минобороны Польши Антония Мачеревича, сообщалось еще в июле.



Также отметим, что не все политики в Польше разделяют такую риторику властей. Так, по мнению польского экс-премьера Лешека Миллера, власти Польши используют русофобию в качестве инструмента государственной политики, и поэтому постоянно пугают своих граждан неминуемой агрессией со стороны России, придавая огромное значение проходящим в РФ военным учениям.

Это следствие того факта, что в Польше русофобия стала официальной государственной доктриной, как и культивирование страха перед Россией, считает бывший премьер.

По его словам, в Польше ежедневно происходит устрашение Россией и распространение убежденности, что в Варшаве вот-вот появятся российские танки, но «никто не отвечает на вопрос, зачем ей на нас нападать».

В Польше нет российского меньшинства, которое требовало бы защиты, нет природных богатств, которые могли бы заинтересовать Москву, нет религиозного меньшинства, нуждающегося в помощи русской церкви, а у самой России нет никаких территориальных претензий к Польше, пояснил он.



При этом бывший глава польского правительства подчеркнул, что такие «территориальные претензии есть у украинских националистов, которых поддерживает нынешнее руководство страны».



