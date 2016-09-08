Захарова призвала США не питать иллюзий о давлении на Россию

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ни администрация Обамы, ни те, кто придет ей на смену, не должны полагать, что на Россию можно оказать давление
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявил, что Белому дому не стоит питать иллюзий о возможности давления на Россию. Захарова отметила, что ни администрация Обамы, ни те, кто придет в ноябре ей на смену, не должны полагать, что на Россию можно оказать давление.
Так Захарова прокомментировала расширение США списка антироссийских санкций, добавив, что во внешней политике Белый дом допускает глупости.
«К сожалению, несмотря на то что мы понимаем всю глупость того, что сейчас предпринимает Белый дом во внешней политике, никто не отменял принцип взаимности, в том числе и по части «черных списков», — заявила Захарова.
«Очень хочется надеяться, что они (администрация будущего президента США. — Ред.) окажутся… Я не могу сказать слово «мудрее», остановимся на слове «умнее», — добавила она.
«Известия» ранее писали, что Мария Захарова сравнила выборы в США с «танго втроем».
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