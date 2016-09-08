Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На северо-западе Москвы вооруженные налетчики напали на инкассаторов

Комментарии 2

В столице объявлен план «Перехват»

На северо-западе Москвы вооруженные налетчики напали на инкассаторов. Для поимки грабителей в столице объявлен план «Перехват».

Вооруженное нападение совершено возле дома 2 на Вишневой улице. Грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их автомобилях.

По информации РЕН ТВ, нападавших было семеро.

На месте происшествия работает оперативная группа. Обстоятельства вооруженного ограбления уточняются.

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

На северо-западе Москвы вооруженные налетчики напали на инкассаторов

В столице объявлен план «Перехват»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке