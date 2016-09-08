На северо-западе Москвы вооруженные налетчики напали на инкассаторов. Для поимки грабителей в столице объявлен план «Перехват».



Вооруженное нападение совершено возле дома 2 на Вишневой улице. Грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их автомобилях.

По информации РЕН ТВ, нападавших было семеро.



На месте происшествия работает оперативная группа. Обстоятельства вооруженного ограбления уточняются.