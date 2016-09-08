Владимир Путин рассказал о роли Президентских спортивных игр

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Президентские спортивные игры завоевывают всё большую популярность, внося свою лепту в развитие физической культуры среди школьников. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям финала соревнований.

