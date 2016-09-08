Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon приблизился к Севастополю

Расстояние между самолетом-разведчиком и Севастополем составляло менее 70 км, свидетельствуют данные сайтов, следящих за полетами военной авиации

В четверг утром американский патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon приблизился к Севастополю на расстояние менее 70 км. Эту информацию подтверждают данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Ранее три американских самолета совершили разведывательные полеты над акваторией Черного моря. Первый вылетел с греческой авиабазы Суда-бей, два других направились в полет с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Аналитики связывают участившиеся полеты самолетов-разведчиков ВВС США с военными стратегическими учениями «Кавказ-2016», начавшимися 5 сентября на юге России.

Читайте также: В Минобороны рассказали о перехвате самолетов США

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon приблизился к Севастополю

Расстояние между самолетом-разведчиком и Севастополем составляло менее 70 км, свидетельствуют данные сайтов, следящих за полетами военной авиации

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке