В четверг утром американский патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon приблизился к Севастополю на расстояние менее 70 км. Эту информацию подтверждают данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Ранее три американских самолета совершили разведывательные полеты над акваторией Черного моря. Первый вылетел с греческой авиабазы Суда-бей, два других направились в полет с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Аналитики связывают участившиеся полеты самолетов-разведчиков ВВС США с военными стратегическими учениями «Кавказ-2016», начавшимися 5 сентября на юге России.



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