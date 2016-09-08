СКР возбудил дело в отношении украинских должностных лиц за геноцид

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что ведомство возбудило два уголовных дела в связи с событиями на юго-востоке Украины.



Первое дело было возбуждено в отношении командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Александра Жакуна по части 1 статьи 356 УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, он в апреле 2016 года организовал артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения КПП ДНР «Еленовка», которое предназначалось для пропуска гражданского населения и транспорта.



В результате обстрела были частично повреждены и уничтожены четыре автотранспортных средства и погибли четыре человека, еще семь получили ранения.



Второе уголовное дело было возбуждено по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).



Среди фигурантов этого дела оказались министр обороны Украины ​Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко, действующий и бывший командиры сухопутных войск Сергей Попко и Анатолий Пушняков, а также командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.



По данным следствия, с января по август 2016 года все они отдавали преступные приказы подчиненным из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на применение тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов ДНР, а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних.



В результате указанных преступных действий погибло не менее девяти человек, ранено не менее 110 человек, в том числе девять несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры, говорится в сообщении.

