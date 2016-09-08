СКР возбудил дело в отношении украинских должностных лиц за геноцид

Среди фигурантов дела оказались министр обороны Украины Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что ведомство возбудило два уголовных дела в связи с событиями на юго-востоке Украины.
Первое дело было возбуждено в отношении командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Александра Жакуна по части 1 статьи 356 УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).
По данным следствия, он в апреле 2016 года организовал артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения КПП ДНР «Еленовка», которое предназначалось для пропуска гражданского населения и транспорта.
В результате обстрела были частично повреждены и уничтожены четыре автотранспортных средства и погибли четыре человека, еще семь получили ранения.
Второе уголовное дело было возбуждено по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Среди фигурантов этого дела оказались министр обороны Украины Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко, действующий и бывший командиры сухопутных войск Сергей Попко и Анатолий Пушняков, а также командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.
По данным следствия, с января по август 2016 года все они отдавали преступные приказы подчиненным из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на применение тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов ДНР, а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних.
В результате указанных преступных действий погибло не менее девяти человек, ранено не менее 110 человек, в том числе девять несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры, говорится в сообщении.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.