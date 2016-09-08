Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пенсионерка 84 лет выбросилась с балкона в Москве, не вытерпев боли

В предсмертной записке она попросила никого не винить

Пенсионерка выбросилась с балкона пятого этажа свое квартиры в центре Москвы. Женщина 84 лет не могла больше терпеть боль. Перед самоубийством она оставила записку, в которой попросила никого не винить в своей смерти.

«На Сущевский Вал поехали оперативники с целью проверить сообщение об обнаружении тела пенсионерки. По прибытии на место они установили, что 84-летняя женщина выбросилась с балкона пятого этажа и получила травмы, не совместимые с жизнью», — передает «РИА Новости».

Предсмертную записку нашли в квартире погибшей. 

По словам внука погибшей женщины, раньше бабушка уже пыталась совершить самоубийство, сообщает сайт НТВ.Ru. ​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Пенсионерка 84 лет выбросилась с балкона в Москве, не вытерпев боли

В предсмертной записке она попросила никого не винить

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке