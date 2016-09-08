Пенсионерка 84 лет выбросилась с балкона в Москве, не вытерпев боли

В предсмертной записке она попросила никого не винить
Пенсионерка выбросилась с балкона пятого этажа свое квартиры в центре Москвы. Женщина 84 лет не могла больше терпеть боль. Перед самоубийством она оставила записку, в которой попросила никого не винить в своей смерти.
«На Сущевский Вал поехали оперативники с целью проверить сообщение об обнаружении тела пенсионерки. По прибытии на место они установили, что 84-летняя женщина выбросилась с балкона пятого этажа и получила травмы, не совместимые с жизнью», — передает «РИА Новости».
Предсмертную записку нашли в квартире погибшей.
По словам внука погибшей женщины, раньше бабушка уже пыталась совершить самоубийство, сообщает сайт НТВ.Ru.
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