Пенсионерка 84 лет выбросилась с балкона в Москве, не вытерпев боли

Пенсионерка выбросилась с балкона пятого этажа свое квартиры в центре Москвы. Женщина 84 лет не могла больше терпеть боль. Перед самоубийством она оставила записку, в которой попросила никого не винить в своей смерти.

«На Сущевский Вал поехали оперативники с целью проверить сообщение об обнаружении тела пенсионерки. По прибытии на место они установили, что 84-летняя женщина выбросилась с балкона пятого этажа и получила травмы, не совместимые с жизнью», — передает «РИА Новости».



Предсмертную записку нашли в квартире погибшей.



По словам внука погибшей женщины, раньше бабушка уже пыталась совершить самоубийство, сообщает сайт НТВ.Ru. ​​​​​​​