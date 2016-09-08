В Москве повышен прожиточный минимум до 15 382 рублей

На сайте мэра Москвы опубликовано соответствующее постановление, подписанное Сергеем Собяниным
Прожиточный минимум в Москве за II квартал 2016 года повышен до уровня 15 382 рубля. Ранее в I квартале прожиточный минимум в Москве составлял 15 041 рубль.
Постановление за подписью мэра Москвы о повышении уровня прожиточного минимума опубликовано на его официальном сайте.
«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за второй квартал 2016 года в расчете на душу населения — 15 382 рубля, для трудоспособного населения — 17 561 рубль, для пенсионеров — 10 883 рубля, для детей — 13 259 рублей», — уточняется в документе.
«Известия» писали, что в четверг Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России, повышающее во II квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения до уровня 9956 рублей.
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