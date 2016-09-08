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Четверг,
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Вооруженное нападение на инкассаторов в Москве попало на видео

В четверг семеро налетчиков атаковали инкассаторов

Вооруженное нападение налетчиков на инкассаторов в Москве попало на видео.

На видеозаписи, опубликованном телеканалом «360», видно, что грабители, выхватив сумку с деньгами, убегают с места преступления.  

Вооруженное нападение произошло в четверг днем на северо-западе Москвы. Семеро неизвестных атаковали инкассаторов возле дома 2 на Вишневой улице.

Грабители скрылись на поджидавших их автомобилях. В столице объявлен план «Перехват».

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Вооруженное нападение на инкассаторов в Москве попало на видео

В четверг семеро налетчиков атаковали инкассаторов

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