Вооруженное нападение на инкассаторов в Москве попало на видео

Вооруженное нападение налетчиков на инкассаторов в Москве попало на видео.

На видеозаписи, опубликованном телеканалом «360», видно, что грабители, выхватив сумку с деньгами, убегают с места преступления.

Вооруженное нападение произошло в четверг днем на северо-западе Москвы. Семеро неизвестных атаковали инкассаторов возле дома 2 на Вишневой улице.



Грабители скрылись на поджидавших их автомобилях. В столице объявлен план «Перехват».

