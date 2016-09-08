Платежная система Apple Pay этой осенью заработает в России

Платежная система Apple Pay начнет работу в России осенью этого года. Сообщение об этом распространила пресс-служба корпорации Apple.

Этим летом представители Apple проводили переговоры с крупными банками, в том числе Сбербанком, Альфа-банком, Райффайзенбанком, Бинбанком, Тинькофф Банком, ВТБ24, через которые будут осуществляться транзакции. Apple Pay позволит владельцу iPhone (модели iPhone 5 и старше) расплачиваться за услуги и товары через терминалы.



Дженнифер Бейли, вице-президент Apple по Apple Pay, выразила уверенность, что особенности функции, отлично зарекомендовавшей себя в нескольких государствах, — несомненное удобство, безопасность и конфиденциальность. Вся информация, связанная с Apple Pay, шифруется.

К системе Apple Pay можно привязать дебетовую или кредитную карту. При добавлении данных в систему сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого используется уникальный номер учетной записи, с помощью которого генерируется одноразовое число — «токен» — для проведения каждой транзакции.

Apple Pay в настоящее время работает в США, Канаде, Австралии и Китае.



Читайте также: iPhone станет платежным инструментом в конце 2016 года