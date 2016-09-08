Стржалковский избран председателем спортивного общества «Динамо»

Владимир Стржалковский единогласно избран новым председателем спортивного общества «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо».

Выборы прошли в Москве на внеочередной Всероссийской конференции общества, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее Владимир Стржалковский являлся генеральным директором и председателем правления «Норильского никеля». Также специалист курировал ныне не существующий футбольный клуб «Москва» и участвовал в подготовке Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Напомним, бывший председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Проничев объявил о своей отставке 5 августа. Исполняющим обязанности главы организации был назначен первый заместитель председателя Сергей Сысоев.

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