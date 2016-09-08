В ДНР обвинили Киев в попытке захвата позиций ополченцев в Донбассе

Один военнослужащий погиб при попытке украинских силовиков захватить позиции ополченцев в Донбассе, уточняют в ДНР
Попытку захвата позиций ополченцев в Донбассе осуществили украинские силовики, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Он уточнил, что погиб один военнослужащий ДНР.
«В результате обстрела и попытки захвата наших позиций на окраине Донецка 46-м отдельным батальоном специального назначения «Донбасс-Украина» 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погиб один военнослужащий ДНР, у которого дети остались сиротами», — рассказал журналистам Басурин.
Басурин добавил, что ополченцы оставляют за собой право жестко реагировать на подобные действия силовиков Киева. На этой неделе это не первый случай обстрелов с позиций батальона «Донбасс», уточнил представитель ДНР.
С 1 сентября в Донбассе снова действует режим прекращения огня.
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