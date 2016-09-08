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Четверг,
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Закон о борьбе с допингом в России могут принять до конца года

Ответственность за употребление запрещенных веществ планируется усилить

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заверил, что закон о борьбе с допингом в России будет принят до конца текущего года. Об этом заявил глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов.

«Одна из главных задач — законодательная поддержка. Нужно усилить ответственность за склонение и употребление допинга, особенно среди молодежи, в том числе ввести уголовную ответственность», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Смирнов также напомнил, что поправки в законодательство были приняты в первом чтении в Госдуме.

«На очередном заседании после выборов в думу это будет приоритетный вопрос, поскольку глава ОКР Жуков является вице-спикером, он заверил, что сделает всё, чтобы принятие закона было уже в этом году», — сказал он.

Напомним, 22 июля президент России Владимир Путин предложил создать комиссию ОКР по антидопинговым разбирательствам. 25 июля исполнительный комитет ОКР утвердил председателем комиссии почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Виталия Смирнова. В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Закон о борьбе с допингом в России могут принять до конца года

Ответственность за употребление запрещенных веществ планируется усилить

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Сергей Лисин

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