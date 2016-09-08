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Четверг,
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Владимиру Путину показали разработки ОПК для гражданских целей

Среди них автоматизированные диагностические и лечебные комплексы поддержания жизнедеятельности человека, уникальные сплавы для имплантов и санки для паралимпийцев-хоккеистов

Президент России посетил выставку гражданской продукции, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса на НПО «Сплав» в Туле, где ему продемонстрировали ряд перспективных разработок, в частности: автоматизированные диагностические и лечебные комплексы поддержания жизнедеятельности человека, уникальные сплавы для имплантов и хирургический лазер. По мнению главы государства, эти разработки «пригодятся», а саму выставку он назвал хорошим проектом.

Среди экспонатов были представлены санки для паралимпийцев-хоккеистов и отечественные газотурбинные аппараты, которые планируется использовать в проекте «Турецкий поток».

Напомним, что Владимир Путин посетил выставку перед проведением совещания по проблематике использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной гражданской продукции.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Владимиру Путину показали разработки ОПК для гражданских целей

Среди них автоматизированные диагностические и лечебные комплексы поддержания жизнедеятельности человека, уникальные сплавы для имплантов и санки для паралимпийцев-хоккеистов

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