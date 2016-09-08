Президент WADA пригласил Россию выступить на заседании агентства

Делегация РФ проинформирует зарубежных коллег о ходе антидопингового расследования
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди пригласил российскую сторону выступить на заседании организации, которое состоится 19 ноября в Глазго. Об этом сообщил глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов.
«Риди пригласил выступить на заседании WADA в ноябре в Глазго, и мы выступим там с докладом. Кроме того, мы приглашены на другие конференции, в том числе в Минске. Мы проинформируем, что ведем расследование», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Он добавил, что встреча совета учредителей агентства, в которой также примет участие российская делегация, состоится 20 ноября.
Виталий Смирнов также сообщил журналистам, что новое антидопинговое агентство, которое будет создано в России, получит независимое финансирование.
«Новое антидопинговое агентство получит прямое независимое финансирование. Ни Минспорт, ни другое ведомство не должно пропускать через себя деньги, идущие на РУСАДА. Никаких посредников больше не будет», — сказал он.
Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в систематических нарушениях антидопинговых правил. Кроме прочего, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
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