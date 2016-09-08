«Общество «Динамо» было самым эффективным на Олимпиаде-2016»

В четверг в здании Культурного центра ФСБ на Большой Лубянке прошла внеочередная конференция всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», по итогам которой новым председателем организации был избран экс-гендиректор «Норильского никеля» подполковник КГБ в отставке Владимир Стржалковский. После своего утверждения новый глава общества совместно с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым и руководителем службы организационно-кадровой работы ФСБ Евгением Ловыревым наградил ведомственными медалями призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из числа спортсменов динамовского общества, а также их тренеров.

Среди награжденных были выигравшие золото синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, пятиборец Александр Лесун, гимнастка Анастасия Близнюк, боксер Евгений Тищенко, а также призеры Игр велогонщик Денис Дмитриев, боксеры Миша Алоян и Виталий Дунайцев и многие другие.

Как подчеркнул глава МВД Владимир Колокольцев, общество «Динамо» сработало наиболее эффективно из всех структур, представленных спортсменами в российской делегации на Играх в Рио.

— С одной стороны, всего 40% спортсменов от общей делегации России на Олимпиаде представляли «Динамо», а с другой — 55% из них принесли стране медали, что говорит о наибольшей эффективности именно тех тренеров и спортсменов, которые представляют динамовское общество, — заявил Колокольцев. — Не в обиду другим организациям, эта статистика является наглядной.



Его предшественник, ныне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев также отметил важность общества «Динамо» в системе российского спорта.

— Мы благодарны всем спортсменам России за медали на Олимпиаде, добытые в тяжелейших условиях, но особенно отмечу наших динамовцев, — сказал Нургалиев. — В Рио они в очередной раз доказали, что «Динамо» является локомотивом российского спорта.

Фото: Дмитрий Паршин

Что касается основной темы конференции, ради которой она была созвана в столь экстренном режиме, Владимир Стржалковский заверил собравшихся, что постарается направить весь свой опыт на благо «Динамо». Стржалковский возглавил центральный совет общества, сменив Владимира Проничева, руководившего ВФСО с 2000 года. Проничев покинул этот пост в начале августа по собственному желанию, несмотря на то что в октябре 2015 года был переизбран председателем на очередной пятилетний срок.

Сам Владимир Стржалковский в 1999–2000 годах был заместителем министра спорта РФ и заместителем председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту. Уже после голосования он заявил, что сократит число своих заместителей во главе ВФСО. Своих постов лишились первый заместитель председателя, председатель центрального исполнительного комитета Сергей Сысоев, заместители председателя Михаил Тюркин, Сергей Маленко, Владимир Тимошин и Александр Уланов. Сохранили свои должности первые заместители председателя Владимир Газизов и Николай Рогожкин, а также заместитель председателя Александр Елизаров.

— Нагрузка на председателя увеличится, но качество не пострадает. Я в этом уверен, — заявил Стржалковский.

Сергей Сысоев, считавшийся человеком Проничева, сказал корреспонденту «Известий», что он еще не писал заявление об уходе по собственному желанию. Также он заявил, что не знает, какой будет его дальнейшая судьба как генерального директора футбольного клуба «Динамо», совет директоров которого по-прежнему возглавляет Владимир Проничев.

— Я никаких заявлений по этому поводу не подавал и об отставке не просил, — сказал «Известиям» Сысоев. — Будет так, как будет. Когда состоится заседание совета директоров ФК «Динамо», я пока не знаю.

Стржалковский назвал своей главной задачей создать условия, чтобы общество «Динамо» реализовало свой большой потенциал и продолжило традиции советского и российского спорта.

— Мы испытывали огромную радость от побед наших спортсменов на Олимпиаде, несмотря на все сложности, с которыми им пришлось столкнуться, — сказал новый глава ВФСО. — Они добились больших успехов. Еще раз хочется пожелать им только одного: быстрее, выше, сильнее! Я приложу максимум усилий для этого. Олимпиада в Рио еще раз доказала, что «Динамо» занимает ведущую роль в жизни российского спорта.

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