Флешмоб в поддержку российских паралимпийцев начался в Facebook

Пользователи Facebook собираются не выходить в онлайн 18 сентября из-за того, что наши спортсмены-паралимпийцы не вышли на арену в Рио 7 сентября.

«Многих сильно резануло, что нашим паралимпийцам «гуманное общество» убило мечту», — пишет инициатор флешмоба москвичка Ольга Голикова на своей странице.

По ее словам, Facebook — это миллиардные прибыли, поэтому стоит их немного снизить, не заходя в соцсеть один день — в день закрытия Паралимпиады.

«Я предлагаю всем неравнодушным к нашей беде друзьям также поступить в ответ — не выходить в Facebook в день закрытия Паралимпиады 18 сентября», — пишет Ольга.

Ее поддержала и Катерина Санкина — россиянка, живущая в Италии, перепостив призыв.

«У меня дед без обеих ног по колено был, ходил без палки, на протезах. Но это нисколько не отменяет, что он пережил. Благо такого не испытал от людей», — сказала «Известиям» Санкина.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе флаг. Атлет прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован организаторами.

Ранее «Известия» писали, что в России и Белоруссии приветствуют поступок члена белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро вынес российский флаг.