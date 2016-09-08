Путин запретил выпускать сковородки на технологичных предприятиях ОПК

Президент России Владимир Путин запретил при выпуске гражданской продукции ориентироваться на ширпотреб и поручил комиссии по импортозамещению организовывать сбыт товаров, созданных по военной технологии. По словам президента, оборонно-промышленный комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и «выпускать на нем сковородки недопустимо».



«Особо подчеркну, что при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей», — сказал Путин на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.



По его словам, необходимо ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, космоса, информационных технологий и т.д.



«Потенциал для решения этих задач у нашей оборонки, безусловно, есть», — сказал президент России.



По его словам, российские предприятия располагают крепкой производственной, технологической и кадровой базой, имеют хорошие научно-технические заделы и, более того, на многих из них такая работа уже идет, в том числе совместно с ведущими российскими университетами и научными организациями.



Он добавил, что «организацию и координацию сбыта такой продукции нужно взять под контроль правительственной комиссии по импортозамещению».

