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Путин запретил выпускать сковородки на технологичных предприятиях ОПК

Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей, сказал российский президент

Президент России Владимир Путин запретил при выпуске гражданской продукции ориентироваться на ширпотреб и поручил комиссии по импортозамещению организовывать сбыт товаров, созданных по военной технологии. По словам президента, оборонно-промышленный комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и «выпускать на нем сковородки недопустимо».

«Особо подчеркну, что при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей», — сказал Путин на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

По его словам, необходимо ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, космоса, информационных технологий и т.д.

«Потенциал для решения этих задач у нашей оборонки, безусловно, есть», — сказал президент России.

По его словам, российские предприятия располагают крепкой производственной, технологической и кадровой базой, имеют хорошие научно-технические заделы и, более того, на многих из них такая работа уже идет, в том числе совместно с ведущими российскими университетами и научными организациями.

Он добавил, что «организацию и координацию сбыта такой продукции нужно взять под контроль правительственной комиссии по импортозамещению».

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Путин запретил выпускать сковородки на технологичных предприятиях ОПК

Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей, сказал российский президент

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