Появилось видео беспилотного броневика «Тигр-М» с «Армии-2016»

Армейский автомобиль-внедорожник может управляться дистанционно на расстоянии до 3 км
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
На международном военно-техническом форуме «Армия-2016» был представлен беспилотный броневик «Тигр-М». ГАЗ-2330 «Тигр» — это армейский автомобиль-внедорожник повышенной проходимости, созданный для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью.
Видеокадры нового броневика опубликовал телеканал «Звезда».
Беспилотная модификация «Тигра» может управляться дистанционно на расстоянии до 3 км. Она оснащена 7,6-миллиметровым пулеметом и 30-миллиметровой автоматической пушкой. «Тигру-М» будет под силу в автоматическом режиме находить и сопровождать цели, а не только перемещаться и стрелять.
Мощный двигатель и независимая торсионная подвеска всех колес обеспечивают «Тигру» прекрасную проходимость на бездорожье и возможность развивать скорость до 140 км/ч на шоссе. Машина способна форсировать водные преграды глубиной до 1,2 м.
В качестве опций на армейский внедорожник могут быть установлены кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, дополнительный отопитель и антиблокировочная система. По словам представителей ООО «ВПК», бронеавтомобилем заинтересовались российские специалисты, а также представители Ирака, Венесуэлы и Индонезии.
Напомним, новые бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) «Арбалет-ДМ», были представлены на Параде Победы 9 Мая в Москве.
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