Появилось видео беспилотного броневика «Тигр-М» с «Армии-2016»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2016» был представлен беспилотный броневик «Тигр-М». ГАЗ-2330 «Тигр» — это армейский автомобиль-внедорожник повышенной проходимости, созданный для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью.



Видеокадры нового броневика опубликовал телеканал «Звезда».



Беспилотная модификация «Тигра» может управляться дистанционно на расстоянии до 3 км. Она оснащена 7,6-миллиметровым пулеметом и 30-миллиметровой автоматической пушкой. «Тигру-М» будет под силу в автоматическом режиме находить и сопровождать цели, а не только перемещаться и стрелять.

Мощный двигатель и независимая торсионная подвеска всех колес обеспечивают «Тигру» прекрасную проходимость на бездорожье и возможность развивать скорость до 140 км/ч на шоссе. Машина способна форсировать водные преграды глубиной до 1,2 м.



В качестве опций на армейский внедорожник могут быть установлены кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, дополнительный отопитель и антиблокировочная система. По словам представителей ООО «ВПК», бронеавтомобилем заинтересовались российские специалисты, а также представители Ирака, Венесуэлы и Индонезии.



Напомним, новые бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) «Арбалет-ДМ», были представлены на Параде Победы 9 Мая в Москве.

