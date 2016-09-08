Москва требует от Варшавы восстановить могилы солдат армии СССР

31 августа в городе Познань были разрушены два надгробных памятника на братской могиле советских солдат
Россия требует от Польши устранить последствия осквернения могил советских воинов в Познани. 31 августа в городе Познань на историческом кладбище Форт Виняры (Парк Цитадель) были разрушены два надгробных памятника на одной из братских могил советских солдат. Пострадало и польское захоронение одного из защитников города.
— Очередной возмутительный инцидент свидетельствует о том, что польские власти не прислушиваются к нашим неоднократным призывам принять исчерпывающие меры, направленные на пресечение и предотвращение участившихся случаев надругательства над захоронениями советских воинов, погибших в ходе освобождения страны от нацистских захватчиков, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Требуем ликвидации последствий хулиганской выходки, установления и привлечения виновных к ответственности, — подчеркнула дипломат.
Представители минкультуры Польши осудили акты вандализма, происходящие на местах захоронения солдат советской армии. В ведомстве обратили внимание, что расследование ведет полиция. «Места захоронений советских солдат, как это было и раньше, окружены опекой и защитой польского государства», — указано в заявлении ведомства.
Правительство Польши осуждает подобные акты вандализма и выделяет средства из бюджета на реставрацию захоронений в соответствии с российско-польским договором, добавляют в минкультуры Польши.
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