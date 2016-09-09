«Вас не существует»...

В эти дни на Украину в очередной раз приехала делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток. Предыдущий визит делегации в мае этого года пришлось завершить досрочно: киевские власти фактически препятствовали работе экспертов. Тогда членам делегации так и не удалось получить доступ в несколько мест, где, по их мнению, содержались те, кого незаконно лишили свободы сотрудники Службы безопасности Украины.

Впрочем, все попытки киевских властей скрыть факты незаконного содержания под стражей, применения пыток и бесчеловечного обращения с гражданами Украины и других стран оказываются настолько неуклюжими, что сами по себе становятся убедительным свидетельством преступлений украинских спецслужб. Так, буквально накануне прибытия на Украину делегации ООН международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International сообщили об освобождении из тайных тюрем СБУ 13 человек. По данным правозащитников, в подобных местах лишения свободы остаются еще как минимум пятеро.

Действительно, преступления киевского режима против народов Украины безмерны и бесчеловечны. Гражданская война, развязанная Киевом в Донбассе и скрываемая под названием «АТО», ежедневно уносит жизни украинских граждан. Изуверские приказы высших руководителей киевского режима на применение боевой авиации, воинских подразделений, артиллерии и систем залпового огня против мирного населения Донецкой и Луганской республик уже давно должны были бы стать предметом рассмотрения специальных судов — трибуналов.

Особым, можно сказать, «фирменным методом», с помощью которого киевские власти подавляют свободомыслие украинских граждан и их несогласие с официальным курсом, стали специальные карательные операции на территориях, контролируемых режимом. В ходе таких операций людей хватают по совершенно надуманным основаниям и помещают их в прямом смысле в секретные тюрьмы и концлагеря, информация о которых в докладах правозащитных организаций является абсолютной правдой. К задержанным не допускают ни адвокатов, ни правозащитников, ни родственников.

СБУ, превращенная в спецслужбу, воюющую против собственного народа, активно использует «отмороженных» подручных — карателей, набранных из нацистских батальонов. Люди, попавшие в лапы украинской спецслужбы, подвергаются пыткам, избиениям и содержатся в совершенно бесчеловечных условиях.

Не правда ли, все вышесказанное напоминает происходившее в 1930–1940-х годах в Европе и на оккупированных гитлеровцами территориях Советского Союза? Однако это вовсе не описание гитлеровской оккупации УССР, а точное обобщение фактов, опубликованных в начале лета 2016 года в документах подкомитета ООН по предупреждению пыток и приведенных в докладе Ивана Шимоновича, помощника Генерального секретаря ООН по правам человека.

Нетрудно предположить, какой была реакция на доклад со стороны официального Киева — истерика, полное отрицание изложенных фактов и обвинений и... продолжение использования секретных тюрем, похищений людей и тайного содержания их под стражей.

В конце августа 2016 года Human Rights Watch и Amnesty International опубликовали совместный доклад под жутким заголовком «Вас не существует. Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки в ходе конфликта на востоке Украины». В докладе приводятся факты и свидетельства о преступлениях, которые совершала и совершает СБУ.

Но и на сей раз реакция киевской власти оказалась поразительно циничной. Официальный Киев поручил начальнику СБУ Василию Грицаку... замять скандал. И вот чиновник-каратель вновь отрицает все аргументированные и подтвержденные доводы, но все же поручает начать расследование по факту обвинений, выдвинутых в отношении возглавляемой им службы.

Запуская механизм массовых репрессий и запугивания, киевский режим преследовал вполне понятные цели: подавить волю жителей Украины, протестующих против русофобской политики, против возрождаемой античеловечной необандеровской государственной идеологии; заставить их безропотно принимать разорение страны и разрушение государства, бездумно идти на гражданскую братоубийственную бойню.

Покорность, безволие, страх народа перед государственной машиной и расплодившимися карательными батальонами — вот необходимая и обязательная основа для существования режима Порошенко.

Придя к власти в результате незаконного силового переворота, правящая группа не имела никаких рациональных аргументов, чтобы объяснить народу свои претензии на власть. В ее арсенале оставались иные средства — отвлечь народ на более сильный раздражитель, такой, как война, организовать репрессии и запугивание инакомыслящих, а также разделить граждан Украины на «неполноценных» (население Донбасса, отказавшееся признать законность переворота) и «полноценных» (всех остальных).

У каждого преступления помимо целей и причин существует еще и исполнитель. В докладах ООН и правозащитных организаций пока никаких фамилий (кроме имен жертв) не названо. Почему? Ведь имена людей, отдававших приказы, хорошо известны всем. Без ведома и одобрения президента страны Петра Порошенко бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и нынешний — Василий Грицак не смогли бы организовать систему репрессий и запугивания населения, а, например, начальник областного управления СБУ Харьковской области Александр Пивовар и его подчиненные не реализовали бы «схемы» по формированию карательных эскадронов, занимающихся похищениями и пытками людей, созданию сети концлагерей и тайных тюрем.

В наше время, в начале XXI века на территории современной, цивилизованной Европы творится страшное. Если не остановить киевский режим, обезумевший от крови и безнаказанности, на европейском континенте возникнет государство-террорист. Следующим логичным этапом станет слияние набравшего силу украинского неонацизма с единомышленниками — террористами в самой Европе. При поддержке украинского неонацистского государства европейский террор приобретет совершенно новые качества и масштаб. И это будет уже совсем не похоже ни на албанскую мафию, ни на турецкий шантаж. Европа захлебнется собственной кровью.

Автор — бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, кандидат географических наук

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