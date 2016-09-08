Курды намерены принять конституцию своего территориального образования

Курды планируют принять конституцию собственного территориального образования на севере Сирии. Столицей выбран город Камышли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена учредительного совета самопровозглашенной «демократической федеративной системы Рожавы на севере Сирии» Хадии Юсефа.

По его словам, в начале октября пройдет встреча учредительного совета, на которой может быть объявлена конституция территориального образования курдов. Также уточняется, что столицей территориального образования выбран город Камышли.

Ранее сирийский посол в России Рияд Хаддад заявлял, что большинство курдов в Сирии выступает за сохранение целостности страны. В Москве также говорили о том, что не считают возможным решать вопрос о форме государственного устройства Сирии в одностороннем порядке.



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