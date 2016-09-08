Белорус, пронесший флаг РФ по стадиону «Маракана», лишен аккредитации

Международный паралимпийский комитет (IPC) аннулировал аккредитацию представителя белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес на стадион «Маракана» флаг России.



Об этом написал в Twitter директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.



The IPC has cancelled the accreditation of the individual who carried the Russian flag as part of the Belarus delegation in the OC #Rio2016 — Craig Spence (@craigspence) 8 сентября 2016 г.

Перед состязаниями в Международном паралимпийском комитете заявляли, что если на церемонии открытия появится флаг РФ, которая не имеет право участвовать в соревновании, то в отношении соответствующих спортсменов и/или национального паралимпийского комитета будут приняты определенные меры. Какие меры, тогда не уточнялось.



Ранее IPC также заявили о возможных штрафных санкциях против белорусской команды.

Напомним, IPC отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о массовом применении допинга в российском спорте. Российские паралимпийцы вынуждены пропустить Паралимпиаду, которая в эти дни проходит в Рио-де-Жанейро, кроме того, решение IPC распространяется и на Игры 2018 года в Южной Корее.



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