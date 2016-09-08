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Четверг,
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Белорус, пронесший флаг РФ по стадиону «Маракана», лишен аккредитации

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Представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин шел с флагом России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими спортсменами

Международный паралимпийский комитет (IPC) аннулировал аккредитацию представителя белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес на стадион «Маракана» флаг России.

Об этом написал в Twitter директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс. 

Перед состязаниями в Международном паралимпийском комитете заявляли, что если на церемонии открытия появится флаг РФ, которая не имеет право участвовать в соревновании, то в отношении соответствующих спортсменов и/или национального паралимпийского комитета будут приняты определенные меры. Какие меры, тогда не уточнялось.

Ранее IPC также заявили о возможных штрафных санкциях против белорусской команды.

Напомним, IPC отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о массовом применении допинга в российском спорте. Российские паралимпийцы вынуждены пропустить Паралимпиаду, которая в эти дни проходит в Рио-де-Жанейро, кроме того, решение IPC распространяется и на Игры 2018 года в Южной Корее.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Белорус, пронесший флаг РФ по стадиону «Маракана», лишен аккредитации

Представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин шел с флагом России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими спортсменами

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Сергей Лисин

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