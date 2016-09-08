В Москве после нападения сгорел бронированный автомобиль инкассаторов

Семеро вооруженных злоумышленников напали на автомобиль инкассации на улице Вишневой в Москве. Предполагается, что нападавшие, убегая с места нападения, подожгли бронированный автомобиль инкассаторов, в результате сгорели еще два припаркованных рядом авто.

С места преступления налетчики скрылись на автомобиле «Жигули», в Москве введен план «Перехват».

Оперативная группа продолжает работу на месте нападения на инкассаторов. Последствия поджога автомобилей ликвидируют сотрудники МЧС, пострадавшим оказывают помощь медики «скорой».

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