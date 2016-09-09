«Мир» начали принимать в магазинах Inditex

Подконтрольная Центробанку Национальная система платежных карт (НСПК) переключилась на покупателей одежды. Национальный «пластик» начали принимать в сети Inditex Group (бренды Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius). Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку. Эксперты отмечают, что сейчас основная сложность по «подключению» карты «Мир» заключается в необходимости подписания соответствующих соглашений с торговыми точками: чем больше эквайринговая сеть, тем больше времени может потребоваться для подготовки ее к приему национального «пластика».

В пресс-службе НСПК подтвердили, что карты «Мир» теперь принимаются в магазинах сети Inditex Group.



— Магазины Inditex Group рассчитаны на самую широкую аудиторию и, конечно, интересны как с точки зрения размера среднего чека, так и с точки зрения проходимости. Многие банки, которые уже начали выпуск национальных карт, отмечают интерес своих клиентов к ним, — пояснили «Известиям» в пресс-службе НСПК. — Совместно с банками НСПК обеспечивает максимально широкую сеть приема карт, чтобы держатели могли использовать их повсеместно.



В свою очередь, в Кредит Европа Банке, который является эквайером магазинов российского представительства Inditex в России, рассказали, что в целом поддерживают стратегию развития локальной национальной платежной системы и стимулирования роста объема безналичных расчетов в стране.

В России работает 478 точек Inditex Group текстильного магната Амансио Ортеги (третье место в глобальном рейтинге Forbes с состоянием в $57 млрд). В них можно найти «то, что вы одеваете на работу, то, что украшает ваш дом, или то, что вы выбираете для особенных случаев» (так Inditex Group позиционирует себя на рынке).



По мнению официальных представителей Кредит Европа Банка, возможность оплаты покупок национальным «пластиком» во многих крупных розничных сетях положительно влияет на его популярность.

Согласна с ними и директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. Она говорит, что в торговых точках Inditex Group высокая проходимость, что на нынешнем этапе имеет важное значение.

— Чем чаще клиенты при оплате будут видеть наклейку национальной платежной системы «Мир», тем популярнее будет становиться карта, — полагает Елена Биндусова. — Клиенты будут понимать, что карта «Мир» — это не модная новинка, а платежный инструмент. При этом банкам интересно работать с ритейловыми сетями, ориентированными на массовый сегмент. Так как количество трансакций в таких сетях выше и тарифы НСПК по картам классической категории более выгодные, чем по картам международных платежных систем.

Отметим, что карту «Мир» уже начали принимать «Макдоналдс» (566 точек) и KFC (450 точек; компания также развивает по франшизе сеть Columbia и владеет 700 магазинами повседневной одежды O’Stin), сеть «Теремок» (более 285 точек). Из крупных компаний национальные карты принимают «Ашан» (более 95 торговых точек гипермаркета, а также 170 супермаркетов «Атак»), «Аэрофлот», «Теле2», H&M, Mothercare, «Иль де Ботэ», рестораны «Жан-Жак» и «Де Марко», сеть розничных магазинов «Дикая орхидея», сети магазинов «Азбука вкуса», «Билла», гипермаркетов «Глобус», «Метро Кэш энд Керри», супермаркетов «Виктория», магазинов «Икеа». Кинотеатры КАРО и «Формула кино» также готовы к приему национальных платежных карт.

По данным НСПК, сегодня карты «Мир» принимают более 65 тыс. банкоматов и около четверти миллиона POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях по всей стране. Участниками платежной системы «Мир» уже являются 136 банков, 28 из них начали выпуск карт «Мир» для всех клиентов в своих отделениях. На сегодняшний день выпущено свыше полумиллиона карт.

По предварительным прогнозам, до конца 2016 года банкоматные сети всех крупных банков будут обслуживать карты «Мир», а покрытие сети POS-терминалов составит 50–70%. В НСПК рассчитывают, что прогнозные показатели по раскрытию сети приема карт «Мир» до конца года будут достигнуты.

— Мы надеемся, что планы будут выполнены, — комментирует представитель СМП-банка. — Основная сложность в настоящее время заключается не в технической настройке устройств и обновлении программного обеспечения, а в необходимости подписания соответствующих соглашений с торговыми точками. В рамках эквайринга банк заключает с каждой точкой договор на обслуживание, и чем больше эквайринговая сеть, тем больше времени может потребоваться для подготовки ее к приему национального «пластика».

В то же время председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отмечает, что потребители пока недостаточно понимают необходимость получения карт национальной платежной системы при наличии карт других систем.



— Если для получения карты придется ехать в другое отделение банка — не самое близкое и не самое удобное, — скорее всего, потребитель оставит эту идею, — пояснил Петр Шелищ.



Впрочем, эксперт советует завести «Мир» уже хотя бы для подстраховки от технических сбоев других платежных систем. Напомним, 1 сентября технический сбой случился в работе выпущенных в России карт Visa. В течение нескольких часов держатели карт испытывали проблемы при проведении операций за рубежом.