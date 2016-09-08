Рэпера Птаху допросили в рамках дела об экстремизме

Следователи допросили известного рэп-исполнителя Птаху (Давида Нуриева) в рамках уголовного дела об экстремизме.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения.

«Допрос завершился. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вполне возможно, что он будет просто отпущен», — сказал собеседник агентства.



Ранее в московской квартире рэпера прошли обыски. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, во время следственных действий изъято ничего не было.



Напомним, известие о том, что против рэп-исполнителя Давида Нуриева было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ, появилось накануне. По предварительной информации, некоторые высказывания Птахи во время концерта якобы показались оскорбительными представителям движения «Антидилер», которое ведет борьбу с распространением наркотиков.



Давид Нуриев более известен под псевдонимами Птаха ака Зануда. Рэпер, киноактер, участник групп «Три Кита», Centr, бывший участник группы «Отверженные». Также занимается сольной карьерой.

