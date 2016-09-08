Актер Жан-Поль Бельмондо получил «Золотого льва святого Марка»

83-летний Жан-Поль Бельмондо получил почетную награду Венецианского кинофестиваля. «Золотого льва святого Марка» знаменитый француз удостоен за вклад в киноискусство. Торжественная церемония награждения состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале.



«Притягательная внешность, симпатия, талант перевоплощения позволили Бельмондо одинаково хорошо справляться как с драматическими, так и комическими ролями, что превратило его в звезду с мировым признанием», — отметил художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера.

После награждения гостям кинофестиваля представили фильм «Вор» (le Voleur) 1967 года, где Бельмондо исполнил главную роль.



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