Лингвистическая полиция может появиться в России

Ассоциация учителей русского языка выступает против чрезмерного заимствования иностранных слов
В России может появиться лингвистическая полиция, которая должна будет защищать русский язык от чрезмерного заимствования иностранных слов. С такой инициативой выступила ассоциация учителей русского языка.
«Я думаю, что если изначально прописать статус, полномочия этой лингвистической полиции, это может быть вообще, допустим, отдел в полиции, то, как предложение, со временем этот проект мог бы изменить ситуацию», — цитирует ОТР председателя исполкома ассоциации учителей литературы и русского языка Романа Дощинского.
В качестве первостепенной задачи Дощинский предлагает пересмотреть закон о государственном языке, так как пункты об охране литературных норм в нем не прописаны.
По словам председателя исполкома ассоциации, в законе необходимо прописать следующие пункты: «что такое государственный язык» и «кто несет за него ответственность».
Предполагается, что за нарушения закона может быть введена административная ответственность.
Подобный законопроект уже работает во Франции. Если в той или иной песне процент заимствованных слов превышает допустимую норму, проигрывать композицию больше не разрешается.
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