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Четверг,
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Лингвистическая полиция может появиться в России

Ассоциация учителей русского языка выступает против чрезмерного заимствования иностранных слов

В России может появиться лингвистическая полиция, которая должна будет защищать русский язык от чрезмерного заимствования иностранных слов. С такой инициативой выступила ассоциация учителей русского языка.

«Я думаю, что если изначально прописать статус, полномочия этой лингвистической полиции, это может быть вообще, допустим, отдел в полиции, то, как предложение, со временем этот проект мог бы изменить ситуацию», — цитирует ОТР председателя исполкома ассоциации учителей литературы и русского языка Романа Дощинского. 

В качестве первостепенной задачи Дощинский предлагает пересмотреть закон о государственном языке, так как пункты об охране литературных норм в нем не прописаны. 

По словам председателя исполкома ассоциации, в законе необходимо прописать следующие пункты: «что такое государственный язык» и «кто несет за него ответственность».

Предполагается, что за нарушения закона может быть введена административная  ответственность. 

Подобный законопроект уже работает во Франции. Если в той или иной песне процент заимствованных слов превышает допустимую норму, проигрывать композицию больше не разрешается. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Лингвистическая полиция может появиться в России

Ассоциация учителей русского языка выступает против чрезмерного заимствования иностранных слов

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