Лингвистическая полиция может появиться в России

В России может появиться лингвистическая полиция, которая должна будет защищать русский язык от чрезмерного заимствования иностранных слов. С такой инициативой выступила ассоциация учителей русского языка.



«Я думаю, что если изначально прописать статус, полномочия этой лингвистической полиции, это может быть вообще, допустим, отдел в полиции, то, как предложение, со временем этот проект мог бы изменить ситуацию», — цитирует ОТР председателя исполкома ассоциации учителей литературы и русского языка Романа Дощинского.

В качестве первостепенной задачи Дощинский предлагает пересмотреть закон о государственном языке, так как пункты об охране литературных норм в нем не прописаны.

По словам председателя исполкома ассоциации, в законе необходимо прописать следующие пункты: «что такое государственный язык» и «кто несет за него ответственность».



Предполагается, что за нарушения закона может быть введена административная ответственность.

Подобный законопроект уже работает во Франции. Если в той или иной песне процент заимствованных слов превышает допустимую норму, проигрывать композицию больше не разрешается.