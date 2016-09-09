Крутой классик и полуночный Шнур

Венцом юбилейного музыкального конкурса, который все же правильнее называть фестивалем, станет выступление Стинга и награждение лауреатов соревнования молодых вокалистов. Лидерство в нем с самого начала захватила украинка Галина Безрук.



Торжественное закрытие «НВ» еще раз соберет на главной сцене (которую сразу после концерта демонтируют) большинство знаменитостей фиесты, воспринимающих «Волну» как обязательный для посещения ритуал. Другим неизменным элементом здешнего «этикета» является выражение признательности и уважения «отцу» конкурса Игорю Крутому. В прежней, юрмальской жизни «Новой волны» сроки ее проведения удачно совпадали с днем рождения влиятельного маэстро, и основные комплименты VIP-гости «НВ» расточали Игорю Яковлевичу на праздничном застолье. Ныне в Сочи возник иной торжественный случай — «классический» творческий вечер Крутого, где его сочинения исполнили оперные (и не только) звезды во главе с Дмитрием Хворостовским, Анной Нетребко и Юрием Башметом. Присутствовать на такой премьере захотели многие известные в России персоны. И, конечно, не раз в течение концерта они устраивали овации главному герою, игравшему на рояле в сопровождении симфонического оркестра. Крутой в ответ немного загадочно улыбался и, казалось, думал о чем-то своем. Возможно, о Нетребко, с которой он рассчитывает вновь (как когда-то с Ларой Фабиан) продвигать свою музыку во всемирном масштабе, подписав контракт с одним из мэйджоров звукозаписывающей индустрии.

Концерт на «Волне» для Крутого был своего рода авторским дефиле, в котором он попробовал объяснить публике, как сегодня развивается его композиторское мышление. В целом действо удалось. По крайней мере оно позволило констатировать, что в жанре classical crossover Игорь Яковлевич поднаторел и основательно расширил свой репертуар. С Нетребко у него вполне может сложиться концертная программа, подобная той, что ранее он делал с Хворостовским. А в формате гала-концерта все его главные партнеры-исполнители, включая ту же Лару Фабиан, вполне выстраиваются в гармоничную цепочку. Вряд ли на постоянной основе в ней необходимы Лев Лещенко и Анжелика Варум, как было на сей раз в Сочи, или поэтические вставки из стихотворений Есенина, Брюсова и других достойных пиитов от Михаила Ефремова и Алены Бабенко. Но в принципе драматургический «классический» материал у Крутого есть. Полагаю, его кремлевская презентация не за горами.

Антитезой респектабельному перформансу от главы «НВ» стал ночной сольник группировки «Ленинград». С той поры как из программы «Волны» исчезли ночные пляжные рок-марафоны, приглашение Шнура со товарищи на данный форум можно считать самым заметным экспериментом организаторов конкурса. Предыдущие явления на «НВ» того же Шнура или Земфиры в качестве специальных гостей — не в счет. То были выступления с небольшими сетами в рамках сборных поп-концертов. Сейчас же Серега со своим инструментально-плясовым табором крыл трехэтажным матом «Волну» и Сочи в течение двух с лишним часов. Причем с фирменной «бисовочкой» и призывами к собравшимся (многие из которых выложили немалые суммы за свидание с куртуазным артистом) вести себя, гм… раскрепощеннее. Для города, в котором, например, запрещено курение даже на набережной, а милиции и различных охранников, кажется, больше, чем отдыхающих, любая раскрепощенность почти революционна. Надо было видеть, как через несколько сдерживающих кордонов партиями запускали народ на шоу «Ленинграда», чтобы оценить достижение Шнура, постепенно поднявшего на ноги почти весь зал, включая жующий VIP-балкон. «Ленинград», постепенно дрейфующий в сторону поп-культуры, все-таки пока еще ощутимо выпадает из контекста «Волны» и своим сейшеном, бесспорно, освежил атмосферу конкурса. Подобные опыты устроителям «НВ» однозначно следует продолжать. Во-первых, они хотя бы частично привлекают другую аудиторию. Во-вторых, это и есть то «свежее и актуальное» в программе «Новой волны», что вроде бы ежегодно желают найти ее идеологи. Ну а резонанс от визита «питерских» возник мгновенно. После концерта «Ленинграда», в четыре утра, сразу из нескольких открытых караоке-баров возле Морвокзала доносилось истошное женское пение: «На-а-а ла-абутенах…».