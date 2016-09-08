Спецназ отразил условную атаку террористов на космодром Плесецк

Сотрудники подразделений спецназа (всего около 350 человек) успешно отразили условную атаку террористов на космодром Плесецк. В совместном заявлении пресс-службы УФСБ и УМВД по Архангельской области уточняется, что учения проводились в четыре этапа с 26 августа по 8 сентября.

Активная фаза маневров началась 8 сентября, когда, согласно сценарию, группа вооруженных автоматами условных «террористов» захватила одно из зданий космодрома Плесецк.

После того как «боевики» вышли на связь с правоохранителями, в экстренном порядке был развернут оперативный штаб, который возглавил начальник УФСБ по Архангельской области Наиб Нагуманов. После объявления наивысшего уровня террористической опасности к месту условного теракта прибыли подразделения специального назначения из Мурманска и Архангельска. Поскольку переговоры с «террористами» прошли безрезультатно, здание, где они укрепились, было взято штурмом.

Все задействованные в учениях подразделения с поставленными задачами справились успешно, показали высокий уровень мастерства, заключил руководитель учений начальник ФСБ РФ по Архангельской области Нагуманов.



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