Путин назвал сроки окончания перевооружения армии России

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2020 году обеспеченность армии современным оружием должна достигнуть 80%. По словам президента, таким образом масштабное перевооружение будет завершено. Обеспеченность Вооруженных сил современным оружием уже по итогам 2016 года должна превысить 50%, сказал президент.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«К 2020 году в соответствии с нашими планами масштабное перевооружение армии и флота завершится», — сказал Владимир Путин на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве продукции для гражданского назначения.

Напомним, что в августе этого года министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание, что процесс перевооружения, переоснащения и переобучения армии России идет по четко отработанному плану.

