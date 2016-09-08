Путин назвал сроки окончания перевооружения армии России

Обеспеченность Вооруженных сил современным оружием уже по итогам 2016 года должна превысить 50%, сказал президент России
Президент России Владимир Путин заявил, что к 2020 году обеспеченность армии современным оружием должна достигнуть 80%. По словам президента, таким образом масштабное перевооружение будет завершено. Обеспеченность Вооруженных сил современным оружием уже по итогам 2016 года должна превысить 50%, сказал президент.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«К 2020 году в соответствии с нашими планами масштабное перевооружение армии и флота завершится», — сказал Владимир Путин на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве продукции для гражданского назначения.
Напомним, что в августе этого года министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание, что процесс перевооружения, переоснащения и переобучения армии России идет по четко отработанному плану.
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