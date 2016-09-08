В Москве открылась выставка артефактов проекта «Моя улица»

В Москве открылась выставка археологических находок, обнаруженных в ходе благоустройства столичных улиц в рамках программы «Моя улица». Ее презентовали в отреставрированной исторической усадьбе на Воронцовом Поле.

Выставку «Дом Российского исторического общества и история Воронцова Поля» открыли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Сергей Нарышкин, сообщает «ТВ Центр».

Сергей Собянин отметил, что в Москве в рамках программы «Моя улица» было отреставрировано около 700 зданий. Он добавил, что масштабные восстановительные работы удалось провести благодаря поддержке федеральных властей, меценатов, частных инвесторов, а также общественных организаций.



Выставка будет работать в течение месяца.

В рамках программы «Моя улица» в Москве было обнаружено более 1 тыс. археологических находок. Площадь раскопок превысила 60 тыс. кв. м.



«Известия» ранее писали, что в конце июня во время строительных работ на Театральной площади в Москве обнаружили кабак XVIII века. Фрагменты деревянного сруба питейного заведения времен Елизаветы Петровны строители нашли при прокладке каналов для кабельных коллекторов. Он находился на глубине от 2 м.



Читайте также:

Во время строительных работ в центре Москвы обнаружен кабак XVIII века

