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Четверг,
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В Москве открылась выставка артефактов проекта «Моя улица»

Во время благоустройства столичных улиц было обнаружено более 1 тыс. археологических находок

В Москве открылась выставка археологических находок, обнаруженных в ходе благоустройства столичных улиц в рамках программы «Моя улица». Ее презентовали в отреставрированной исторической усадьбе на Воронцовом Поле. 

Выставку «Дом Российского исторического общества и история Воронцова Поля» открыли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Госдумы Сергей Нарышкин, сообщает «ТВ Центр». 

Сергей Собянин отметил, что в Москве в рамках программы «Моя улица» было отреставрировано около 700 зданий. Он добавил, что масштабные восстановительные работы удалось провести благодаря поддержке федеральных властей, меценатов, частных инвесторов, а также общественных организаций. 

Выставка будет работать в течение месяца. 

В рамках программы «Моя улица» в Москве было обнаружено более 1 тыс. археологических находок. Площадь раскопок превысила 60 тыс. кв. м.

«Известия» ранее писали, что в конце июня во время строительных работ на Театральной площади в Москве обнаружили кабак XVIII века. Фрагменты деревянного сруба питейного заведения времен Елизаветы Петровны строители нашли при прокладке каналов для кабельных коллекторов. Он находился на глубине от 2 м.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В Москве открылась выставка артефактов проекта «Моя улица»

Во время благоустройства столичных улиц было обнаружено более 1 тыс. археологических находок

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