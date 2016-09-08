«Эсеры» доказали ЛДПР, что они реально защищают права граждан

Глава «эсеров» Сергей Миронов принял в Центральном избирательном штабе «Справедливой России» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова с командой юристов и показал, как на самом деле работают центры защиты прав граждан.

Приглашения посетить штаб «эсеров» были разосланы Дмитрию Медведеву («Единая Россия»), Геннадию Зюганову (КПРФ) и Владимиру Жириновскому (ЛДПР). Откликнулись на приглашение только в ЛДПР. Владимир Жириновский делегировал своего представителя, так как сам в назначенное время выступал на дебатах, сообщает пресс-служба «Справедливой России».

Сергей Миронов лично познакомил приехавших в штаб либерал-демократов с работой центров, показал видеоотчеты о ежедневных собраниях во дворах, которые активисты «эсеров» проводят в 78 регионах, где работают центры защиты прав граждан.

Юристы избирательного штаба рассказали Ярославу Нилову и его команде о методике работы центров защиты прав граждан, которые помогают людям не только бороться за свои права в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и отстаивать права по перерасчету пенсий, получению пособий, выплате зарплат.

В итоге Нилов и его команда высоко оценили работу, проведенную центрами, назвав ее колоссальной.

«Жители понимают, что центры оказывают реальную помощь, преодолевая административные и бюрократические барьеры. И эта помощь сейчас выражается в конкретных цифрах — рассмотрено более 100 тыс. обращений граждан и около 30 млрд рублей возвращено гражданам нерадивыми управляющими компаниями, нечестными работодателями, халатно выполняющими свои обязанности государственными структурами», — резюмировал Сергей Миронов.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в реальности работы центров «эсеров». Именно поэтому было принято решение показать всем сомневающимся, как именно они работают.