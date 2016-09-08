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Лавров и Керри обсудили возможности урегулирования сирийского кризиса

По данным МИД России, телефонный разговор дипломатов состоялся по американской инициативе

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили в четверг по телефону возможности урегулирования сирийского кризиса при тесном взаимодействии двух стран.

По данным МИД России, телефонный разговор дипломатов состоялся по американской инициативе.

Лавров и Керри в ходе беседы исходили из понимания, достигнутого президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Бараком Обамой на их встрече в китайском Ханчжоу 5 сентября, уточняется на сайте МИДа.

Лавров и Керри обсудили возможности российско-американского взаимодействия в интересах разгрома действующих на сирийской территории террористических группировок. Стороны условились содействовать решению гуманитарных проблем и продвижению политического урегулирования конфликта в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Лавров и Керри обсудили возможности урегулирования сирийского кризиса

По данным МИД России, телефонный разговор дипломатов состоялся по американской инициативе

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