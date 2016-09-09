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Подарок с намеком

Военная история и военно-исторические романы должны воспитывать молодежь, считает министр Владимир Мединский

Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом

Министр культуры Владимир Мединский подарил министру образования Ольге Васильевой учебник военной истории России, выпущенный при поддержке возглавляемого им Российского военно-исторического общества.

— Это подарок с намеком, — заметил министр в разговоре с «Известиями». — Мы должны всеми доступными способами рассказывать об истории Отечества. Нельзя строить будущее, не зная, откуда сами появились.

По словам министра, учебник был раскуплен, едва появившись в магазинах, а это означает, что «увлекательное, фактологически точное и емкое повествование» (так охарактеризовал учебное пособие сам Мединский) нашло своего читателя.

У министра нет сомнений, что благодарную аудиторию обретет и посвященная истории России художественная литература, в частности военно-исторические романы. В их числе — трилогия Арсена Титова «Тень Бехистунга», которую Мединский вместе с автором представил в музее РВИО.

— На фоне сотен прекрасных книг о Великой Отечественной войне история Первой мировой несправедливо забыта. Надеюсь, что этот замечательный роман поспособствует возвращению исторической памяти, — отметил министр.

Война в романе подается как проза жизни, без прикрас и зачастую без батальных картин. Действие происходит на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 год, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года. Первая мировая показана глазами Бориса Норина, штаб-офицера русского экспедиционного корпуса, а в центре повествования — судьбы российского офицерства, казачества и простых солдат, защищавших рубежи Отечества. 

Работа над трилогией длилась почти 16 лет.

— Для меня самого было важно понять, каков человек на войне. Это стремление когда-то и привело меня в литературу, — сказал «Известиям» Арсен Титов. — К тому же Первая мировая — малоизвестная страница нашей истории, особенно то, что происходило на Кавказском и Персидском фронтах. А погрузиться в тайны уже далекой эпохи — интереснейшая писательская задача.

Справка «Известий»

Арсен Титов родился в 1948 году в Башкирии. Окончил исторический факультет УрГУ. Двенадцать лет занимался живописью, а с 1982 года — литературой. Его первая повесть «Старший сержант дед Михаил» была опубликована в 1986 году. С 1998-го Титов возглавляет Екатеринбургское отделение Союза российских писателей, а с 2009-го является сопредседателем Союза российских писателей. В 2014 году роман «Тень Бехистунга» был удостоен литературной премии «Ясная Поляна».

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Подарок с намеком

Подарок с намекомВоенная история и военно-исторические романы должны воспитывать молодежь, считает министр Владимир Мединский

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