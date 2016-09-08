Российские ученые: стресс может привести к потере памяти и слабоумию

Стресс может привести к потере памяти, а затем и к слабоумию. Хронический стресс ведет к нарушениям деятельности мозга. К такому выводу пришли российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН в Москве. Соответствующее исследование опубликовал журнал Metabolic Brain Disease.

Гиппокамп в человеческом мозге является центром памяти. Он считается одним из самых восприимчивых к стрессу. А хронический стресс воздействует на клетки гиппокампа и усиливает воспалительные процессы, отмечают ученые. Исследование механизмов дегенерации нервных клеток в данном отделе — основная область, которой занимаются ученые сейчас.

Нейроны гибнут при инсультах и некоторых психических заболеваниях. Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона также сопровождают нейровоспаление и нейродегенерация.



Чтобы выработать методику защиты клеток, важно понять, при каких условиях они гибнут, рассказала нейрофизиолог Наталья Гуляева, сообщает RNS.



Прекращение стресса не спасет центр памяти от повреждения — за ним следует деменция и эмоциональные нарушения.

Исследователи проводили опыты на крысах: грызунов били током, помещая их в узкие шумные клетки. Из-за этого в гиппокампе крыс скопились гормоны стресса — кортикостероиды, которые прежде всего стимулировали воспалительные процессы центра памяти задолго до того, как они начинались в других отделах мозга. Дело в том, что нейроны центра памяти крайне чувствительны к молекулам этих гормонов, считают ученые.



Причиной повреждения нейронов, которая ведет к последующей гибели нейронов и развитию заболеваний мозга, является нейровоспаление.

