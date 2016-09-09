«Алроса» намерена бороться с подделками на мировом рынке украшений

Алмазодобывающая компания разработала новый прибор, который позволяет определять в любом ювелирном изделии искусственные камни, и планирует наладить поставки этого оборудования в Китай, Индию и Израиль. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент АК «Алроса» Ринат Гизатулин. По оценкам аналитиков, мировой спрос на приборы, определяющие подлинность алмазов, может достигать около 120 тыс. единиц, или $2,5 млрд. В России, правда, потребность в таких приборах вряд ли превысит 100 единиц.

Вице-президент «Алросы», в частности, рассказал, что разработка была презентована в начале сентября этого года, работа над прибором велась совместно с Технологическим институтом сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ) и НПО «Буревестник». Прибор позволяет определять по трем параметрам в любом ювелирном изделии искусственные камни.



По словам Гизатулина, на сегодняшний день существуют подобные приборы, но они работают с промышленными объемами товара и стоят слишком дорого — $200–500 тыс. Новая российская разработка позволит оценивать штучный товар, а ее стоимость составит от $15 тыс. до $40 тыс. По мнению президента «Алросы», такой аппарат сможет позволить себе любая ювелирная компания, а в ближайшем будущем и физлица.

— Мы уже сейчас видим огромную потребность в новых приборах. Это в первую очередь Индия, Китай и Израиль. Только в одной Индии потребность оценивается в 30 тыс. приборов. При этом люди готовы покупать эти приборы как в магазины, так и на оптовые базы, на ограночное производство для того, чтобы понимать, что им привозят, — сообщил Гизатулин.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, новый прибор безусловно найдет покупателя, поскольку до недавнего времени не существовало единого аппаратного комплекса для анализа происхождения камней.



— В России присутствует 17 крупных брендов, а количество магазинов составляет около 700. Поэтому в РФ потребность не превысит 100 приборов. Но если ориентироваться по Индии, то мировой спрос может достигнуть 120 тыс. единиц, или $2,5 млрд, — считает Максим Худалов.

Мировой рынок бриллиантов оценивается в $25–28 млрд, в том числе синтетических — $250 млн. Емкость российского рынка синтетических камней, по оценке Максима Худалова, составляет примерно 300 млн рублей, включая импортную продукцию.

— Мировые лидеры в области алмазодобычи рассматривают искусственные бриллианты и алмазы как отдельную нишу. По сути дела, как дорогую бижутерию. Считаем, что это соединение всё равно найдет своего потребителя. Потребитель, который готов платить на 70% ниже, чем стоит настоящий природный алмаз, не задумается о том, что будет написано в документах, не задумается о том, что он будет делать с этим камнем через 5–10 лет, — считает Гизатулин.

Больше всего крупные алмазодобывающие компании — «Алроса», De Beers, Rio Tinto и другие — беспокоят случаи подмеси. Когда компания делает сложносоставное ювелирное украшение, например часы, где используется много камней, и иногда для экономии добавляет 20–30% синтетических.



По словам аналитика «Финама» Алексея Калачева, на мировом рынке легально существуют три товарные разновидности бриллиантов — натуральные, облагороженные (природные алмазы и бриллианты, подвергшиеся технологическому облагораживанию) и синтетические.



— Пока они обращаются в легальном поле, то есть сопровождаются сертификатами с описанием происхождения, изделия из них не слишком конкурируют, так как находят по большей части различное применение, а в виде ювелирных изделий ввиду разницы цен ориентированы на различные сегменты потребителей. Другое дело, когда искусственные камни выдаются за природные. Однако это уже криминальная сфера, преследуемая законом, поэтому она не может составлять значительной доли рынка по определению, — отмечает Калачев.

Несмотря на то что Россия позже других обозначила свое место в сфере производства синтетических камней, аналитик считает, что успехи ее очевидны. Так, 26 мая 2015 года Международный геммологический институт (IGI) в Гонконге сертифицировал самый крупный синтетический бесцветный бриллиант в мире. Масса уникального бриллианта — 10,02 карата. Сырьем для изготовления будущего бриллианта послужил рекордный по массе синтетический алмаз (32,26 карата), который был выращен методом HPHT компанией New Diamond Technology (Санкт-Петербург, Россия). Примечательно, что двумя месяцами ранее лабораторией IGI был сертифицирован 5-каратный синтетический бриллиант, являвшийся на тот момент самым крупным в мире. И он был также создан в России компанией New Diamond Technology, — отмечает Калачев.

По его словам, хотя сектор искусственных камней и будет забирать у природных алмазов долю рынка, но доля эта пока невелика — рынок синтетических алмазов составляет менее 1%.



— Пока не началось массовое производство, доходности бизнеса «Алроса» ничего не грозит. А в массовом производстве пока нет необходимости, — подытожил эксперт-аналитик «Финама».