Бывший генерал США станет советником главы минобороны Украины

Пентагон назначил бывшего руководителя Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерала в отставке Джона Абизаида советником министра обороны Украины Степана Полторака.



Как сообщает агентство Reuters, это назначение прошло в рамках нового соглашения об оборонном сотрудничестве, которое было подписано главой Пентагона Эштоном Картером и министром обороны Украины Степаном Полтораком сегодня в Лондоне.



Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос Украины.



«Ожидается, что американский генерал Абизаид будет консультировать министра обороны Украины и других высших официальных лиц страны в рамках ее курса на «проведение реформ, нацеленных на то, чтобы привести вооруженные силы в соответствие с западными принципами и стандартами», — пояснили в американском военном ведомстве.



Ранее Эштон Картер выступил в Великобритании перед студентами Оксфордского университета. В своей речи глава Пентагона заявил, что Вашингтон не хочет видеть в Москве врага, однако будет защищать своих союзников.



Джон Абизаид — потомок иммигрантов из Ливана. Служил в армии США с 1973 по 2007 год. 7 июля 2003 года вступил на пост главы CENTCOM. Находился на этой должности до 16 марта 2007 года, был сменен адмиралом Уильямом Фэллоном.



1 мая 2007 года ушел в отставку после 34 лет службы в армии.

