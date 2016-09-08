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Франсуа Олланд одобрил ношение буркини и хиджаба во Франции

Об этом президент-социалист заявил в программной речи, произнесенной в четверг

Франсуа Олланд не поддержал идею запрета на законодательном уровне ношения буркини и хиджаба во Франции. Президент Франции отметил в четверг, что никаких неконституционных законов, пока он находится у власти, приниматься не будет.

«Никаких сиюминутных неконституционных законов, пока я остаюсь президентом, приниматься не будет. Это неприемлемо», — сказал Олланд.

Запрет на ношение буркини на пляжах принят в ряде городов и коммун Франции. Глава французского правительства Мануэль Вальс поддержал решения местных властей. Вальс в конце августа заявил, что Францию скорее олицетворяет голая грудь, а не хиджаб. Речь в этом случае шла о Марианне — национальном символе Франции.

26 августа Государственный совет Франции признал запрет на буркини, принятый в городе Вильнёв-Любе, незаконным и нарушающим права человека.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Франсуа Олланд одобрил ношение буркини и хиджаба во Франции

Об этом президент-социалист заявил в программной речи, произнесенной в четверг

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